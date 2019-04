Live: Excelsior - NAC (1-0)

Voor Excelsior staat er woensdagavond een bijzonder belangrijk duel op het programma. De Kralingers moeten in eigen huis winnen van hekkensluiter NAC Breda, om de onderste ploegen van de ranglijst op afstand te houden. Via Radio Rijnmond mis je niets van Excelsior - NAC.

De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 19.00 uur, met presentator Dennis van Eersel. Op Woudestein is Sinclair Bischop ter plaatse, om het duel van live commentaar te voorzien. Oud-Excelsior verdediger Sieme Zijm is analist bij de wedstrijd die om 19.45 uur begint.

Eerder dit seizoen won Excelsior met 0-2 in Breda. Doelpunten kunnen de mannen van Adrie Poldervaart in ieder geval goed gebruiken, aangezien er al vijf wedstrijden niet werd gescoord door de Kralingers. Excelsior - NAC is ook te volgen via de liveblog onder dit bericht.

Opstelling Excelsior

Damen; Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Burnet; Schouten, Koolwijk, Messaoud; Edwards, El Hamdaoui, Bruins.

Scoreverloop

30' Mounir El Hamdaoui 1-0