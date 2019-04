Rotterdam wil tien shishalounges sluiten vanwege illegale gokzuilen

Tien shishalounges in Rotterdam gaan misschien op slot, omdat daar bij een eerdere grote actie van de Kansspelautoriteit illegale 'cash centers' zijn gevonden. Dat schrijft wethouder Wijbenga van Handhaving in een brief aan de Rotterdamse commissie Veiligheid en Bestuur.

Bij een landelijke actie rond illegaal gokken zijn eind maart invallen gedaan in tientallen horecagelegenheden in Rotterdam. Daar zijn toen 44 cash centers in beslag genomen. Cash centers zijn automaten die vaak worden gebruikt om illegaal te wedden op sportwedstrijden.

Er zijn die dag onder meer cash centers gevonden in tien shishalounges. Omdat de gemeente Rotterdam strenger wil controleren en handhaven in dit type horecagelegenheden, wordt op basis van de politierapporten straks gekeken of er reden genoeg is om de lounges (tijdelijk) te sluiten.