Radiomarathon Omroep Vlaardingen haalt 2.000 euro op voor afgebrande sportkantine

De actie van Omroep Vlaardingen om geld in te zamelen voor de voetbalclubs CION en Deltasport heeft woensdag tweeduizend euro opgeleverd. De omroep stond van 06:00 tot 18:00 uur in het teken van de clubs die een week geleden hun kantine in rook zagen opgaan.

Willem de Wilt van de sportafdeling van Omroep Vlaardingen hield het nog net droog. "Als een klein kind zo trots", omschreef hij zijn gevoel. "Gigantisch wat hier vandaag gebeurd is, ik word er emotioneel van. De saamhorigheid van iedereen en de omroepmedewerkers die ik bij deze allemaal ontzettend bedank", zegt De Wilt.

'Geweldige inzet'

Ton Pattinama van Delta Sport en Sebas Verburgh van CION straalden door alle reacties in twaalf uur live radio. "Fantastisch, dat Omroep Vlaardingen dat op een dag ophaalt". Verburgh beaamt dat: "Al die mensen die zich vrijwillig zo hebben ingezet hier, geweldig."

In de ochtend kwam ook wethouder Bikkers van sport naar de studio. Hij zegde toe dat tot de zomerstop de clubs kunnen blijven spelen op het terrein in de Broekpolder. De afwikkeling van de brand is deels een gemeentezaak. Het terrein is eigendom van Vlaardingen. Hoe de herbouw eruit zal zien kon de wethouder nog niet zeggen. Wel gaf hij beide clubs de opdracht naar hun eigen toekomstplannen te kijken.

De crowdfundactie zetten beide clubs door via hun websites.