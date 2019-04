Poldervaart ziet Excelsior weer verliezen in laatste minuut: 'Kan niet zeggen dat het onverdiend is'

Na de late nederlaag tegen sc Heerenveen van afgelopen weekend, ging het woensdagavond voor Excelsior wederom mis in de allerlaatste minuut. Menno Koch kopte in de derde minuut van de blessuretijd binnen, waarmee NAC de winst pakte in Kralingen: 1-2.

De ploeg van Gorcummer Ruud Brood pakte pas in de laatste minuut de overwinning, maar was nagenoeg heel de wedstrijd de bovenliggende partij. "Ik was hier achteraf blij geweest met een punt", vertelt Excelsior-trainer Adrie Poldervaart dan ook. "Ze winnen hier in de laatste minuut en dat is heel zuur, maar je kan niet zeggen dat het onverdiend is."

"Wij verdedigen gewoon niet goed bij beide doelpunten", gaat Poldervaart verder. "Zij kregen de gehele wedstrijd de nodige kansen, maar Alessandro Damen en Jurgen Mattheij hebben ons daarin overeind gehouden. Het is nu een kwestie van bespreken, aangeven en morgen proberen de koppies fris te krijgen. We hebben nu erg veel wedstrijden gehad waarin we wel een resultaat hadden kunnen halen, dus waarom zou dat komend weekend in Groningen niet kunnen?"

Bekijk hierboven het gehele interview met Excelsior-trainer Adrie Poldervaart.