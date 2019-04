Extra Sportclub Rijnmond voorafgaand aan Feyenoord - sc Heerenveen

Traditiegetrouw bij elke thuiswedstrijd van Feyenoord, is er ook vanavond voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen een extra Sportclub Rijnmond te zien op TV Rijnmond. Voor het stadion blikken verslaggevers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel vooruit op het duel.

Zo gaat Bischop in gesprek met meerdere bekende en onbekende Feyenoord-supporters, om het huidige spel van Feyenoord te bespreken en een voorspelling voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen te wagen. De uitzending begint om 19.26 uur.