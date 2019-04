Goedgelovige medewerker verliest 3 ton aan failliet taalbureau

Hij kende de oud-bestuurders van Tornante Trainingen (TT) al veel langer. Ze werkten vroeger samen bij een ander bedrijf. Bij TT in Rotterdam werd de samenwerking voortgezet. Toen het bedrijf in de problemen kwam, leende hij de bestuurders geld. Meer dan 300.000 euro claimt hij tegoed te hebben.

Wie Karel* ontmoet, treft een lief, goedgelovig en zachtaardig mens. Hij is tamelijk op zichzelf. Hij vertrouwt de oud-bestuurders van TT, een echtpaar, als geen ander. "Het was een hechte relatie, misschien wel te vergelijken met familie," zegt zijn advocaat Harold Simonis.

Karel deed eerst klusjes bij TT, later verricht hij ook licht administratief werk. Tussen 2012 en 2015 leent hij de bestuurders diverse keren geld. Bedragen die worden terugbetaald. Dat wekt vertrouwen.

In 2016 begint het lenen opnieuw. Tot eind 2017 gaat het om een gezamenlijk bedrag van 220.000 euro. Ook vergoedingen voor zijn werkzaamheden worden niet uitbetaald. De schade loopt op tot 310.000 euro.

Geen afspraken

De oud-bestuurders zeggen dat ze Karel in alle stappen in hun pogingen het bedrijf te redden hebben meegenomen. "Er waren geen afspraken over terugbetalen van de lening, maar uiteraard was dat wel onze intentie."

Als Karel krijgt te horen dat hij het geld niet conform de afspraken terugkrijgt, neemt hij advocaat Simonis in de arm. "In juni 2018 is cliënt bij mij gekomen. Hij kreeg zijn geld niet terug. Ook vernam hij dat er een andere financier was. Die kreeg wel het geld terug. En deze financier had ook al zekerheden,'' legt Simonis uit.

Simonis schrijft het echtpaar van TT aan. Er volgt een gesprek. De bestuurders laten weten dat de enige mogelijkheid is dat er mogelijk begin 2019 mondjesmaat wordt terugbetaald. Dat was voor Simonis en zijn cliënt geen optie.

Volgens de oud-bestuurders zijn ze tijdens dat gesprek bedreigd door een zaakwaarnemer van Karel. "Hij wist ons wel te vinden en zou ons kapot maken." Volgens advocaat Simonis is dat niet gebeurd. “En daarnaast, ik had het bedreigingen ook nooit toegestaan.”

Beslag



''We probeerden daarna te redden wat er te redden viel. Er is beslag gelegd en een procedure gestart. Na ongeveer een maand bleek dat het faillissement op verzoek van de eigenaren was aangevraagd,'' herinnert de advocaat.

Het is nu wachten op de curator. Die is nog bezig met zijn onderzoek. Bij Karel thuis staat inmiddels een verkoopbord in de tuin. Simonis: "Mijn cliënt vraag zich af waar zijn geld is gebleven? Dat heeft hij door hard werken bijeen gespaard. Het is heel erg zuur en verdrietig dat het er niet meer is. Als ik de verslagen van curator lees, heb ik er een hard hoofd in."

Voor Karel betekent dit dat hij zijn geld kwijt is. ''Dat doet mijn cliënt heel veel. Het is een aanzienlijk bedrag, dat hij had bedoeld voor zijn oude dag,'' besluit de advocaat.

Geldschieter



De andere geldschieter wil niet in de openbaarheid treden over zijn afspraken met de leiding van Tornante Trainingen. Wel vertelt de geldverstrekker dat het laatste bedrag dat hij tegoed had, was opgelopen tot 150.000 euro. Omdat het een kortlopende lening was, zat er een bijbehorende hogere lening bij.

Het bedrag zou door TT worden terugbetaald via de inkomsten van DUO, de overheidsdienst waar via studieleningen lopen. Dat betekent onder meer dat – door dat contract - een deel van het geld dat nog moest worden uitbetaald aan de docenten al op voorhand was uitgegeven. Inmiddels is 30.000 euro door de curator aan deze schuldeiser terugbetaald.



*De naam van Karel is op verzoek van de geïnterviewde gefingeerd. De redactie heeft zijn gegevens op juistheid gecontroleerd.