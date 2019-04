Cursisten in financiële problemen door faillissement taalbureau

Het faillissement van Tornante Trainingen (TT) in Rotterdam raakt ook veel cursisten. Het bedrijf had in juli 2018 nog 213 cursisten. Een derde van hen, zo’n zeventig, kwam in de problemen.

Tot 1 januari van dit jaar was het zo dat cursisten vooraf het lesgeld moesten betalen. Dat ging per kwartaal. Maar ook al begonnen ze in de laatste week van het kwartaal aan een cursus, dan nog werd een heel kwartaal van hun lesgeld afgeschreven.

Sommige leerlingen van Tornante volgden zeven weken les, maar hadden al voor 24 weken betaald. Door het faillissement misten ze daardoor 17 weken les. Gelukkig valt door het akkoord dat de curator – hij wikkelt het faillissement af – en de dienst uitvoering onderwijs (DUO) recent bereikten de schade mee. Als het goed is krijgen de meeste cursisten één kwartaal terug. Maar een deel van het lesgeld moeten ze alsnog zelf betalen.

De Thaise vrouw van Willem de Rijk is zo’n voorbeeld. Zij moet de cursus en vier examens met succes afronden om voor een Nederlands paspoort in aanmerking te komen. Het faillissement van Tornante Trainingen maakte de krappe financiële situatie voor het echtpaar nog moeilijker.

"Plotseling moest er extra geld op tafel komen om de cursussen tot november en de examens te betalen,’’ legt Willem de Rijk uit. "Al het vooruitbetaalde geld van voor de zomer van 2018 zijn we nagenoeg kwijt.’’

Dat kwam door de landelijke regeling die tot 1 januari gold. Taalbureaus konden per kwartaal geld innen. Dat leidde er toe dat er soms binnen een week twee kwartalen werden afgeschreven. Daar stond door het faillissement van TT geen lesuur tegenover.

Pensionaris

De 69-jarige Rotterdammer raakte op slag zijn leventje als pensionaris kwijt. ‘’Ik ben weer gaan werken om het geld op tafel te brengen. Ik heb een paar weken aan de lopende band gestaan. Dat was slopend.’’

Het ging voor De Rijk om tijdelijk werk. Nu zit hij met smart op een volgende werkgever te wachten. "Ik heb twee handen die veel kunnen. Maar ik heb nog geen baan. Ik weet niet hoe we het straks gaan redden. We moeten straks ook nog de lening van 10 duizend euro aan DUO terugbetalen."

En zo zijn er meer gezinnen die in onzekerheid verkeren, blijkt uit gesprekken met diverse cursisten. Allemaal hebben ze al delen vooruitbetaald, maar hebben ze geen lessen gedraaid. Zoals het er nu uitziet moeten ze dat geleende geld – vaak twee- tot drieduizend euro - straks wel aan DUO terugbetalen.

"Het is voor ons heel veel geld,’’ legt één van de gedupeerde cursisten uit. "Wij hebben keurig aan onze verplichtingen voldaan, maar van de curator of DUO horen we niets. We voelen ons aan ons lot overgelaten."

Gemeente