Feyenoord eenvoudig langs futloos Heerenveen: 3-0

Nicolai Jørgensen lijkt te scoren, maar de goal wordt afgekeurd door de VAR. Later zorgt de Deen alsnog voor 1-0. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Steven Berghuis mist een grote kans, maar zal later alsnog voor de 2-0 zorgen. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Feyenoord heeft zich in de eigen Kuip herstelt van de nederlaag tegen FC Utrecht afgelopen weekend. Een futloos spelend sc Heerenveen werd eenvoudig met 3-0 aan de kant gezet door de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

In een matig gevulde Kuip (met een leeg vak S) had Feyenoord de wedstrijd vanaf het eerste fluitsignaal in handen. Nicolai Jørgensen leek na 20 minuten dan ook voor de 1-0 te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd na ingrijpen van de VAR. Sam Larsson duwde zijn tegenstander vlak voor de goal omver en werd hiervoor gestraft.

Twaalf minuten later was het alsnog raak. Jørgensen kreeg de bal uit een hoekschop voor zijn voeten en schoot van dichtbij eenvoudig de openingstreffer binnen. Op slag van rust leek Feyenoord al op 2-0 te komen via Steven Berghuis, maar zijn doelpunt werd eveneens geannuleerd wegens buitenspel van aangever Jens Toornstra.

In de tweede helft was het wederom eenrichtingsverkeer. Nadat Berghuis eerst nog een enorme kans op de 2-0 liet liggen, schoof hij de bal een minuutje later wel binnen. Tonny Vilhena zorgde twintig minuten voor tijd voor de definitieve nekslag. Hij schoot de 3-0 binnen uit een voorzet van Sam Larsson. Door de zege blijft Feyenoord vierde, nu op een punt van nummer drie AZ.

Vuurwerk

Ondanks een leeg vak S, en de nodige supporters die uit solidariteit naar dat vak niet in de Kuip aanwezig waren, verscheen er na een klein halfuur spelen vuurwerk op het veld. Vanuit de lucht kwamen lichtkogels en fakkels het veld op dwarrelen, waardoor het spel even stilgelegd werd.

Opstelling Feyenoord

Vermeer; Martina (82' Nieuwkoop), Botteghin, Van Beek, Haps; Clasie (77' Ayoub), Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson.

Scoreverloop

32' Nicolai Jørgensen 1-0

53' Steven Berghuis 2-0

71' Tonny Vilhena 3-0