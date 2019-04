Voormalige leiding Tornante Trainingen: We hadden eerder moeten saneren

Tornante Trainingen was een actieve speler op de Rotterdamse taalmarkt. De concurrentie was hevig, zeggen insiders. In juli 2018 ging het bedrijf ten onder. En de directie had eerder moeten ingrijpen. ''Achteraf bezien hadden we eerder moeten saneren.,'' zegt één van de eigenaren.

Tornante Trainingen werd in 2009 opgericht. De eerste paar jaren ging het goed. Tornante had 350 cursisten en dat was, volgens het echtpaar dat het bedrijf runde, voldoende.



''Alles ging mis toen het keurmerk van Blik op Werk werd vrijgegeven. Dat keurmerk is heel belangrijk. Als iemand een taalcursus bij je wil volgen en ook recht wil hebben op een lening van DUO, dan moet je dat keurmerk hebben. Vroeger waren de eisen streng. Daarna werden die meer los gelaten. Dat was een hele verandering, '' aldus de mannelijke oud-bestuurder.

Tornante Trainingen zag een derde van de 350 cursisten vertrekken. ''Een derde is weggelokt door andere bureaus. Die begonnen te schermen met reiskosten en cadeaus zoals laptops. Maar wel allemaal vanuit die lening van DUO. Ik heb toen bezwaar gemaakt bij Blik op Werk. Dit was oneigenlijke concurrentie. Maar er veranderde niets. En die laptops, die stelden niet veel voor.''

Om de strijd met de concurrentie aan te gaan maakt TT de sprong voorwaarts. Het bedrijf besluit ook laptops in bruikleen aan te bieden. Daarnaast worden in de Rotterdamse regio meerdere locaties geopend. Alles om de omzet te verhogen. ''We hoopten er weer een florerend bedrijf van te maken.''

Volgens Blik op Werk werden de regels volgens landelijke afspraken aangepast. In Rotterdam was er daarnaast sprake van een moordende concurrentie.

Feyenoord

De eigenaren worden ook lid van de businessclub van Feyenoord. ''Nee, niet voor onze lol. Denk je dat ik het leuk vond om al die bijeenkomsten af te lopen en handjes te schudden?'' zegt de vrouwelijk bestuurder en partner van de mede-eigenaar. ''We deden het in een poging om werk te krijgen.''

De ex-medewerkers kijken heel anders aan tegen het Feyenoord-verhaal. ‘’Het ging elke dag over Feyenoord. Ze waren zo trots dat ze met de selectie van de club in het vliegtuig naar Manchester en de Oekraïne zaten. En ondertussen wij maar wachten op ons geld. Dat was er niet.’’

Zorgen

Ondanks een omzet van 1 tot 1,5 miljoen euro per jaar worden de zorgen in 2017 groter. ''We hadden achteraf bezien toen al bezuinigingen moeten doorvoeren. In de loop van het vorige cursusjaar 2017/2018 werden de tekorten steeds nijpender,'' legt de oud-bestuurder uit.

Het gaat mis als één van de geldverstrekkers – een trouwe medewerker - beslag laat leggen op alle rekeningen. ''We hadden een reddingsplan klaarliggen. In januari 2019 zouden we alles terugbetalen. Maar hij zette toch door. Hij had een adviseur bij zich. Die begon ons te bedreigen. ''

De advocaat van de geldverstrekker ontkent dit ten stelligste. ''Ik was bij die afspraak. Er is niemand bedreigd. En in mijn bijzijn had ik dat ook niet geaccepteerd,'' zegt mr. Harold Simonis.

Begin juli 2018 vraagt de directie van Tornante Trainingen het faillissement aan. De oud-bestuurder: ''We hebben nog geprobeerd om te gaan voor een doorstart. Maar de onderhandelingen met de curator zijn mislukt. Zijn eisen waren hoog. We moesten geld inbrengen. Dat hadden we niet. Alles wat we hadden zat er al in.''

Zijn partner snapt dat iedereen boos is. ''We hebben veel reacties gehad: lieve en minder lieve.''

Bij Corrie

In 2012 richtte het echtpaar de stichting Bij Corrie op. De bedoeling om mensen de taal te leren en om mensen aan het werk te helpen. ''We begonnen met een naaiatelier. Dat was het kindje van mijn vrouw. Later kwam er een fietsenmakerij bij. Iedereen was er blij mee, maar er kwam geen subsidie geld voor. Het kostte 100.000 per jaar. Dat was teveel. Ondanks alle pogingen kwam er geen geld bij. In mei 2018 hebben we besloten te stoppen met het atelier en de fietsenmakerij. De andere cursussen gingen wel door.”

In juli was Tornante Trainingen failliet. Bij Corrie en LOV gingen wel door. Bij Corrie zorgde voor taalcursussen als Taal Dichtbij Werkt en Ondernemende Vrouwen. Administratief waren TT en Bij Corrie en LOV van elkaar gescheiden. De accountant van BDO zag daar strikt op toe, zegt het echtpaar.

''Het toezicht op de cursussen die we voor de gemeente gaven, was ook strak. Wij kregen subsidies en voerden daarvoor de cursussen uit. Ambtenaren kwamen ook langs om te toetsen hoe dat ging,'' zegt de oud-bestuurder.

‘’Nou,’’ zegt een oud-medewerker, ‘’ze wisten heel goed hoe het werkte. Een controle van de gemeente was nooit onverwacht. De klassen werden dan vol gestopt.’’

Anders



En er was meer aan de hand. Voormalig medewerkers hebben het over handelingen die duiden op valsheid in geschrifte. Zoals met Taal Dichtbij Werkt in 2017. Toen zouden gegevens van cursisten uit 2015 zijn gebruikt om de lijst vol te krijgen, zo verklaren oud-medewerkers. De handtekeningen van de cursisten zijn door anderen gezet.

Betrokken cursisten zijn verbaasd dat hun naam ook in 2017 op de lijst staat. ''Ik heb de cursus in 2015 gevolgd. Niet daarna. Waarom staat mijn naam daar?'' zegt een oud-cursist. Zo reageren meerdere ex-deelnemers als we bij hen navraag doen.

''En het is volgens mij niet de enige cursus geweest,'' beweert een andere voormalig medewerkster. ''Ik ken voldoende verhalen over klassen waarin veel minder mensen zaten dan dat er op papier stond. Alleen kunnen we niet bewijzen dat het anders was.''

Ook met stagecontracten zou zijn er gerommeld. ''De mensen moesten voor bijvoorbeeld een cursus op stage. Het was vaak heel moeilijk om zo'n stageplek te vinden. Dan werd dat op een creatieve manier ingevuld,'' vertelt een oud-medewerker.

Reactie

De leiding van de stichting Bij Corrie zegt in een reactie: “Dit heeft nooit plaatsgevonden. Op de oorspronkelijke lijst staan 42 mensen, die na de intake zijn afgevallen. Wellicht zijn hier mensen bij die door RTV Rijnmond benaderd zijn.’’

Op de lijst die RTV Rijnmond staan de mensen niet als afgevallen na intake. De term UITVAL staat wel bij andere deelnemers.

De bestuurders van Bij Corrie zeggen dat er niets illegaals is gebeurd: “Hoe kunnen wij mensen dwingen tot fraude? Als er gedacht werd dat er werd gefraudeerd, waarom dan niet op dat moment naar de politie of gemeente gegaan? Waarom wachten tot een bedrijf failliet is? En: de definitieve lijst is vastgesteld door een AA–accountant, die heeft alles grondig

onderzocht.”

De gemeente Rotterdam stelt dat Tornante Trainingen en Bij Corrie twee aparte juridische eenheden zijn. Uit onderzoek is gebleken dat tussen beide organisaties geen verbinding is.