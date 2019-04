Faillissement Rotterdams taalbureau dupeert tientallen mensen

Het faillissement van het Rotterdamse taalbureau Tornante Trainingen (TT) heeft tientallen cursisten, medewerkers en ook geldverstrekkers in de problemen gebracht. Daarnaast zou, volgens het voormalig personeel, door het handelen van de bestuurders de gemeente Rotterdam ook op het verkeerde been zijn gezet. Hun stichting Bij Corrie, eveneens actief in de taalwereld, zou volgens de ex-werknemers hebben gesjoemeld met deelnemerslijsten. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond.

Het faillissement van Tornante Trainingen - dat taalcursussen gaf aan onder andere inburgeraars - werd in juli 2018 door de Rotterdamse rechtbank uitgesproken. De totale schuld bedraagt nu 800 duizend euro. Twee personen die geld aan het bedrijf leenden hebben 430 duizend euro tegoed. De oud-medewerkers wachten op meer dan 3 ton aan inkomsten.

Veel van de ex-personeelsleden doen in dit dossier hun verhaal. Dit zijn met name zelfstandigen. Ze wensen echter anoniem te blijven, omdat ze bang zijn door de uitspraken problemen te krijgen met het vinden van werk.



Ook de cursisten zitten met handen in het haar. De 213 die een cursus volgden bij TT moesten van de ene op de andere dag op zoek naar een organisatie die hun taalcursus wilde voortzetten. Nog erger was dat er geld van hun lening bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) was afgeboekt, terwijl ze de lessen nog moesten krijgen. DUO is de organisatie die er voor zorgt dat mensen die willen leren geld kunnen lenen.

Het gaat bij de cursisten om bedragen tussen de 1250 en 2500 euro. Geld dat ze nog moeten terugbetalen aan DUO. Als ze niet op tijd inburgeren, krijgen ze ook nog een boete.

"Maar als we dat geld niet hebben, wie betaalt dan onze cursus of examen?" legt de partner van één van de cursisten uit. "Aan het einde van de cursus moeten we het geld terugbetalen aan DUO. Geld waarvoor we geen les hebben gehad."



Geluk

Een geluk voor de cursisten is dat twee weken geleden besloten is dat een deel van het geld (63 duizend euro) door de curator, die het faillissement afhandelt, terug wordt gestort. Daarmee krijgen de meesten alsnog het geld voor een kwartaal les beschikbaar.

Ruim dertig medewerkers van Tornante Trainingen verrichtten als zelfstandige (zzp'er) het werk. Door het faillissement zijn ze gemiddeld bedragen van 3 tot 10 duizend euro kwijtgeraakt. "We waren wel gewend dat we laat werden betaald. Maar altijd kwam het goed. In het voorjaar van 2018 ging ik twijfelen. Eind mei werden we al gewaarschuwd via een mail. Toen wisten we nog niet waar we aan toe waren. In juli was het uiteindelijk voorbij,'' vertelt één van de medewerkers.

Bij Corrie

Naast Tornante Trainingen heeft het echtpaar dat de BV leidde nog twee stichtingen: Bij Corrie en LOV. Ook Bij Corrie geeft taalcursussen. De stichting doet dit na inschrijving in opdracht van de gemeente Rotterdam. Doel van de cursussen is dat de deelnemers het Nederlands beter onder de knie krijgen en aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt.

In 2017 werd de cursus Taal Dichtbij Werkt gegeven. Voorwaarde van de gemeente was dat de cursus door ruim honderd cursisten werd afgerond. Op de deelnemerslijst, die RTV Rijnmond heeft mogen inzien, staan echter ook 38 deelnemers die niet aan de cursus hebben meegedaan.

Oud-medewerkers leggen uit hoe dat in zijn werk ging. De namen kwamen van een lijst uit 2015. De namen moesten van de directie aan de lijst worden toegevoegd. Dat moest om een minimaal aantal deelnemers te krijgen, waardoor de maximale subsidie werd betaald. De medewerkers werden gedwongen de gegevens in te vullen. De handtekening van de deelnemer werd door iemand anders geplaatst.

RTV Rijnmond heeft met meerdere cursisten van de deelnemerslijst gesproken. Zij allen zeggen niet aan de cursus in 2017 te hebben meegedaan. ''Nee, zeker niet. Wel in 2015. Maar wat doet mijn naam op die lijst?''

Uiteindelijk zouden volgens voormalig personeel slechts 66 personen de cursus met succes afronden. Volgens oud-medewerkers gebeurde dat met kunst en vliegwerk. Cursisten kregen extra hulp. Maar het aantal geslaagden is minder dan met de gemeente Rotterdam was afgesproken en waarvoor werd betaald, zo stellen zij.

Andere oud-medewerkers bevestigen dat het vermoedelijk niet de enige cursus is geweest die zo werd ‘volmaakt’. Collega’s zouden eerder hebben geweigerd mee te werken aan de praktijken. Daarentegen werden presentielijsten van cursussen ook soms voor meerdere weken tegelijk ingevuld door de leiding van TT.

‘Dit heeft nooit plaatsgevonden’

De leiding van de stichting Bij Corrie zegt in een reactie: "Dit heeft nooit plaatsgevonden. In de oorspronkelijke lijst staan 42 mensen, die na de intake zijn afgevallen. Wellicht zijn hier mensen bij die door RTV Rijnmond benaderd zijn."

Op de lijst die RTV Rijnmond heeft ingezien, staan de gebelde personen niet als afgevallen na intake. De term UITVAL staat wel bij andere deelnemers.

De leiding van Bij Corrie - de oud-bestuurders van Tornante Trainingen - zeggen dat er niets illegaal is gebeurd: "Hoe kunnen wij mensen dwingen tot fraude? Als er gedacht werd dat er werd gefraudeerd, waarom dan niet op dat moment naar de politie of gemeente gegaan? Waarom wachten tot een bedrijf failliet is? En: de definitieve lijst is vastgesteld door een AA–accountant, die heeft alles grondig onderzocht."

Ook is er volgens de oud-medewerkers een duidelijk, aantoonbaar verband geweest tussen Tornante Trainingen en bij Corrie. Een aantal deed bijvoorbeeld hun werk voor de stichting Bij Corrie, maar kregen betaald via de rekening van Tornante.

In gesprek

"We zijn nog met elkaar in gesprek," vertelt curator Rens van den Heuvel van DVDW in Rotterdam. "Ik hoop rond de zomer meer duidelijkheid over dit dossier te kunnen brengen."