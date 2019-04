Oud-medewerkers Tornante Trainingen: 'Bij problemen zaten ze op de camping'

Ruim dertig medewerkers zijn de dupe geworden van het faillissement van Tornante Trainingen in Rotterdam. Ze zijn er gemiddeld 3 tot 10 duizend euro door kwijtgeraakt. Niet het geld, maar vooral de manier waarop er met hen is omgegaan. doet pijn. RTV Rijnmond sprak met tien oud-medewerkers.

Sommige zelfstandigen werkten vanaf het begin in 2010 bij Tornante Trainingen. De eerste jaren beschrijven ze nog als goed. "Maar vanaf 2015 ging het minder. Vanaf dat moment moesten we langer op ons geld wachten. Twee maanden was heel normaal. En had het lef niet om er iets van te zeggen: dan werd je er uitgegooid," vertelt een oud-medewerker die anoniem wil blijven.

De eigenaren ontkennen dit, maar de ex-personeelsleden blijven bij hun standpunt.

"Ik mocht de klappen altijd opvangen als er problemen waren. Dan zat de directie op de camping,'' vult een andere ex-medewerkster aan. ''Sommige mensen moesten maanden op hun geld wachten.’’ Volgens de eigenaren gingen ze pas aan het einde van de vrijdag naar de camping.

Selfies met voetballers

Het personeel verbaasde zich ook over de reizen met de businessclub van Feyenoord. Terwijl de eigenaren selfies met de voetballers maakten, konden de rekeningen van de zzp’ers moeizaam en met vertraging worden betaald.

"We zijn twee keer mee op reis geweest. Dat hebben we zelf betaald. En we zijn met twee voetballers op de foto gegaan, Woudenberg en Ayoub. Dat kan iedereen die bij de Kuip op een speler wacht,” zeggen de oud-bestuurders.

Het personeel, dat vaak door Tornante Trainingen werd ingezet voor de cursussen van Bij Corrie, zag met lede ogen hoe de ene na de andere cursus op papier tot een goed einde kwam. ''Ik gaf een opleiding voor Bij Corrie. Op papier stonden er twaalf deelnemers. In werkelijkheid kwamen er vier. En als de gemeente kwam controleren, dan waren de overige deelnemers ziek, op vakantie of op een andere manier afwezig."

Doel van de cursussen, onder meer in 2017 en 2018, was om mensen beter bij de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Soms waren het cursisten die een eigen bedrijf uiteindelijk zouden beginnen. ''Maar dat was onmogelijk. Er was vaak een volledige mismatch. Sommige mensen waren bijna analfabeet,'' herinnert de zzp'er zich.

Stagecontracten

Ook met stagecontracten zou zijn gerommeld. ''De mensen moesten voor bijvoorbeeld het project Ondernemende Vrouwen op stage. Het was vaak heel moeilijk om zo'n stageplek te vinden. Dan werd dat op een creatieve manier ingevuld. Dat gebeurde bijvoorbeeld door een zogenaamde stage bij bedrijven van de zzp’ers van Tornante,'' vertelt een oud-medewerker.

Volgens de eigenaren heeft de accountant de stukken goedgekeurd. Dat zou voldoende moeten zeggen. "Maar," zegt een oud-medewerker, "ik heb meerdere stagiaires op mijn naam gehad. Ik heb nooit een controle van een accountant of de gemeente gehad."

"Ach," besluit een andere medewerker, "wat bij Tornante Trainingen gebeurde, was exemplarisch voor de business. Er zijn op dit werkterrein heel veel cowboys."

"Wij zijn juist failliet gegaan door de cowboys," zeggen de eigenaren van Tornante Trainingen.