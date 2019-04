Proef met 'levende vogelverschrikkers' flopt

De proef met 'levende vogelverschrikkers' in de Hoeksche Waard is mislukt. Dat zegt Jan Luijendijk, voorzitter van de Wildbeheereenheid Hoeksche Waard. De Dierenbescherming ging eind vorig jaar op zoek naar vrijwilligers die ganzen in het gebied op een diervriendelijke manier wilden verjagen, maar dit blijkt in de praktijk moeilijker dan het lijkt.

Ganzen zorgen in de Hoeksche Waard voor veel overlast. Ze beschadigen gewassen, waardoor oogsten kunnen mislukken. Ook verzuurt de grond door hun poep. "Jaarlijks worden er landelijk een kwart miljoen ganzen gedood om schade aan de gewassen te voorkomen", zei Carmen Silos van de Dierenbescherming eerder. En dat kan diervriendelijker, dacht de organisatie.

Vrijwilligers konden zich aanmelden om de beesten weg te jagen. Ze zouden worden opgeroepen als de ganzen voor overlast zouden zorgen. De oproep leverde uiteindelijk vier aanmeldingen op. Een van hen is Joost Kant, jager bij de Wildbeheereenheid Hoeksche Waard. Hij is de afgelopen tijd 48 keer opgeroepen. "Ik was de enige. Er hadden zich nog drie anderen aangemeld, maar die zijn nooit gekomen", zegt Kant.

Onchristelijke tijden



Het verjagen blijkt echter niet het gewenste effect te hebben. "Verjagen helpt niet, want dan gaan ze van de ene boer naar de ander. Die ganzen moeten toch eten", zegt Kant. Volgens Luijendijk wordt daarnaast onderschat hoeveel tijd in het jagen en het verjagen gaat zitten. "Mensen denken dat het een keertje in de handen klappen is en dan zijn ze weg. Maar dat is niet zo", legt hij uit. "Je moet op tamelijk onchristelijke tijden beschikbaar en aanwezig zijn. Dat is niet eenvoudig."

Joost Kant is door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging uitgeroepen tot ganzen(ver)jager van het jaar. "Toch wel een eer", zegt hij. "Er wordt zo vaak gedacht dat we als jagers doodschieters zijn, maar we zijn ook met andere dingen bezig. We zouden ze ook willen verjagen, maar dat helpt in dit geval niet. Die beesten hebben toch honger, dus ze komen later weer terug en dan moet je weer het veld in."

Volgens Luijendijk wordt vaak geroepen dat jagers alleen maar willen doden en dat er veel alternatieven zijn om de ganzen weg te krijgen. "We hebben ook veel alternatieven geprobeerd, maar eigenlijk is de conclusie dat er geen ander werkend alternatief is dan afschieten."