Gemeente Hoeksche Waard niet meer onder toezicht van provincie

Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen gefuseerd tot één gemeente. Volgens de wet komt elke nieuwe fusiegemeente onder financieel toezicht van de provincie. Die houdt in de gaten of de gemeente er goed voor staat en op eigen benen kan staan.

Omdat de lasten en baten aan het eind van 2022 in balans zijn en de financiële positie van de gemeente gezond is, is de begroting goedgekeurd. Piet van Leenen, wethouder Financiën in de Hoeksche Waard, is blij met deze beslissing.