'Na 44 jaar ben ik Dinge-dong nog altijd niet zat'

De laatste keer dat Nederland de winst op het Songfestival pakte, was in 1975. De groep Teach-In pakte de winst met het nummer 'Dinge-dong'. In de aanloop naar het Songfestival heeft Rotterdammer Dave Boomkens een biografie over de zangeres van de groep geschreven.

Knaller

Teach-In wist zelf ook wel dat ze een hit te pakken hadden. Ze waren ingeloot om het Songfestival te beginnen. "Met het openen moet je knallen, en we hadden een knaller." Tegen elkaar zeiden ze "misschien gaat we dit weleens winnen".

Wereldwijde beroemdheid heeft Getty echter niet overgehouden aan haar winst. Waar ABBA, die het jaar daarvoor won, nog vele hitjes, albums en zelfs musea heeft, was dat voor Teach-In niet weggelegd.



"Het probleem was dat we geen single klaar hadden liggen", vertelt Getty. "Je moet zorgen dat je een goede opvolger hebt, zodat je die uit kan geven als je wint." Die opvolger van Dinge-dong was er alleen niet. "Dan gaat het langzaam maar zeker bergaf en dan is er niets meer van over."

Auteur Dave Boomkens wil het niet "niets" noemen. "Niet zo bescheiden Getty", zegt hij. "Je bent vorig jaar nog in Lissabon en Boedapest geweest met je lied." Maar landelijk toeren, dat zit er niet in.

Bijzonder

"Ik kom ook niet meer bij alle noten", vertelt Getty. "Dus soms zing ik gewoon mee met een bandje." Daar is ze heel eerlijk in. En dat waardeert Dave ook weer zo aan haar. "Ze is heel open en puur. Ik heb meer dan zestig uur gesprek op band staan en we hebben ook echt een band opgebouwd in de tijd dat ik het boek schreef." Dan zaten ze samen in Oostenrijk aan de schnitzel.

Na 44 jaar is Getty haar Songfestivalnummer nog altijd niet zat. "Heel bijzonder is dat", vindt ze. Ze krijgt nog altijd reacties op Dinge-dong: "Dat mensen zeggen dat ze het niet meer uit hun hoofd krijgen. Dat is precies de reden dat we gewonnen hebben."

Ook Rotterdamse tintjes zijn te vinden in de biografie: Getty heeft bijvoorbeeld een paar keer met het achtergrondkoor van Lee Towers opgetreden.