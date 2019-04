UB40 viert jubileum bij Reggae Rotterdam

Het optreden van UB40 op het festival maakt onderdeel uit van de '40th Anniversary-Tour' van de band. Reggae Rotterdam is het enige buitenfestival in Nederland dat tijdens die tour wordt aangedaan.

UB40 is de eerste naam van de line-up die bekend is gemaakt. De band had in de jaren tachtig hits met onder meer Red Red Wine, I've got you babe en If it happens again.

De rest volgt 'zeer binnenkort', zegt de organisatie. De kaartverkoop is inmiddels gestart.