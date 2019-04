Marathonloper Marcel: 'Dit wordt écht de laatste'

Marcel Tunderman in de studio van Radio Rijnmond.

Zeventienduizend lopers staan zondag aan de start van de Marathon van Rotterdam. RTV Rijnmond volgt zes helden die de monsterloop komend weekend gaan lopen: het Rijnmond Running Team. Eén van hen is Marcel Tunderman (55) uit Den Bommel.

"Dit wordt echt de laatste", zegt hij met enige twijfel in zijn stem. Al zes keer heeft Tunderman de Rotterdamse marathon gelopen, de marathon van aankomend weekend wordt zijn 52e marathon.

Zijn lichaam begint wel een beetje onrustig te worden. "Je bent gewend om veel te doen, maar ik mag heel weinig nu." In de laatste periode voor de marathon moet het lichaam rust houden. "Ik ga vanavond nog een klein stukje lopen, een kilometer of acht." Daarna is het rust.

De verwachtingen voor het weekend zijn hooggespannen. "Ik wil hem nog een keer onder de drie uur en dertig minuten lopen. Hoeveel eronder zie ik dan wel", vertelt Tunderman.

Twintig uur

Zoals het er nu uitziet wordt het de laatste keer op asfalt rennen, daarna gaat hij verder met trail. "Dat is buitenlopen in het bos, op het zand." Voor juli staat er zo'n trailwedstrijd op het programma. 82 kilometer door de Dolomieten. "Daar krijg je dan twintig uur de tijd voor."

Terugkijkend op zijn deelname aan het Rijnmond Running Team heeft Tunderman kleine tips gehad. "Het grootste gedeelte doe je namelijk toch zelf. Ik heb wel geleerd dat ik kennelijk al jaren verkeerd rek, iets met m'n knieën."