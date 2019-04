Rijnmond Staat Stil bij 'Marathonman' Joop Rüter

Zondag staan 17.000 mensen aan de start van de marathon van Rotterdam voor die uitzonderlijke krachtmeting van 42 kilometer en 195 meter. Een echt hardloop-fenomeen is Joop Rüter uit Rotterdam-Crooswijk. Hij is 85 jaar, bijna 86, geboren op 19 april 1933. Dit keer loopt hij niet de marathon maar hij wordt nog altijd gedreven door het hardloopvirus.

Drie keer per week is hij te vinden bij atletiekvereniging PAC in het Kralingse Bos. Daar noemen ze hem liefkozend “recordhouder oude lullen lopen”. Hij heeft zo’n beetje alle wereldrecords 70/75/80 en 85 jaar op zijn naam staan. "Ik ben nog altijd op recordjacht", zegt hij. Rüter geniet er zichtbaar van dat hij onverslaanbaar is.

Op 56-jarige leeftijd heeft hij de marathon van Rotterdam in 2 uur en 42 minuten afgelegd. "Ik liep als een veertje, ik werd de blanke Keniaan genoemd."

Talentje

Zijn hardloopprestaties kan Joop zelf niet zo goed verklaren. "Ik heb altijd een biertje gedronken. Ik zal wel een talentje zijn", zegt hij lachend. "En de genen."

Vijftien jaar geleden trainde hij voor het wereldrecord snelste marathon 70-plus. “Ik ben geladen”, zei hij in 2004 tegen verslaggeefster Marion Keete. Zij zocht hem opnieuw op. Still going strong.

Coryfee Joop Rüter staat dit keer langs de kant op het 33-kilometerpunt zijn loopmaatjes aan te moedigen tijdens de 39ste editie van de marathon Rotterdam.

Gaat Joop er nog een keer een marathon lopen?"Zeg nooit nooit. Het kriebelt deze dagen om het toch nog een keer te doen."

Hardlooptrainer Rob van Kempen, zelf inmiddels 75 jaar, daagt Joop daarom uit: over vijf jaar, als Joop 90 is, gaan ze samen nog een keer de marathon lopen. "Dan ga ik je hazen", zegt de trainer.

