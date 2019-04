Nepagenten troggelen bejaarden geld af in Rotterdam

Twee nepagenten hebben woensdag geld en waardevolle spullen gestolen van bejaarden in Rotterdam. Ze zeiden op zoek te zijn naar twee ontsnapte mannen en wilden controleren of er geen waardevolle spullen verdwenen waren.

Een 78-jarige vrouw op de Beukelsweg in Rotterdam liet de mannen binnen. Toen ze weg waren, bleek haar geld verdwenen.

Ook op de Bazelstraat was het raak. Daar belden de mannen aan bij een 85-jarige vrouw, die later haar sieraden kwijt was. Het lijkt erop dat het in beide gevallen om dezelfde mannen gaat, zegt de politie.

In Capelle aan den IJssel werd een poging tot babbeltruc gedaan. De 74-jarige vrouw weigerde echter de deur te openen. Daarop dropen de mannen af.