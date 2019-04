Personeel Shell Pernis wil productie deels stilleggen

Het personeel van Shell in Pernis zal vanaf maandag de raffinaderij deels stilleggen. Dit heeft te maken met de acties rondom het Shell-cao.

De productie wordt in stapjes verlaagd tot vijftig procent, hebben de vakbonden FNV en CNV aangekondigd. Als Shell daarna niet binnen twee dagen met een beter cao-bod komt, wordt de fabriek verder stilgelegd.

Vorige week verliep het ultimatum van vakbonden FNV en CNV aan Shell om in te gaan op de eisen voor een nieuwe cao. Toen werden al acties voor vrijdag aangekondigd.

Het stilleggen van het productieproces in een raffinaderij doe je niet zomaar. De gevolgen van het stilleggen kennen de vakbonden maar al te goed. "Shell neemt een groot risico door niet te reageren op ons ultimatum voor een goede cao. De actiebereidheid is groot onder de werknemers", concludeert bestuurder Piet Verburg van CNV Vakmensen.

De vakbonden willen een loonsverhoging van 5 procent per jaar en vermindering van werkdruk. Shell bood 2,5 procent meer salaris dit jaar, en 2 procent erbij in 2020.

In een chemische fabriek in Moerdijk wordt vrijdag actie gevoerd.

Onnodig

Shell zegt in een reactie de acties "jammer en onnodig" te vinden. "Er ligt een fair bod waarbij iedere cao-medewerker er zowel in centen als procenten op vooruit gaat", laat een woordvoerder van Shell weten. De organisatie gaat de acties echter niet in de weg zitten: "Iedereen heeft het recht zijn mening te laten horen."

Wat de precieze impact zal zijn van de acties, is nog niet duidelijk. "In het algemeen geldt dat het verminderen van de productie betekent dat er minder aan klanten en afnemers geleverd kan worden en zij hun product elders op de grondstoffenmarkt gaan halen."