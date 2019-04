Trainer Jerry M. langer vast voor misbruik meisjes

De Rotterdammer wordt verhoord voor de aanranding van - en ontucht met minderjarige meisjes. Tot nu toe zijn vier aangiften tegen hem binnengekomen.

In januari begon de politie een onderzoek naar de 59-jarige Rotterdammer, die werkte bij verschillende sportverenigingen in Nederland. Aanleiding waren onder meer publicaties in de media over ontuchtige handelingen met meisjes die hij trainde.

M. zou van 1982 tot mei 2017 verschillende meisjes tussen de 11 en 18 jaar hebben misbruikt. Dat gebeurde op verschillende plekken in Nederland en mogelijk ook in het buitenland. Enkelen van hen zouden zwanger zijn geraakt.

Tuchtcommissie

Afgelopen zomer heeft de trainer bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een bekentenis afgelegd over misbruikverdenkingen tegen hem. Justitie betrekt dat dossier in het onderzoek, meldde een woordvoerster. Het onderzoek is nog volop bezig. Pas als het klaar is, gaat het OM bekijken of en in hoeveel zaken M. zal worden vervolgd. Daarbij draait het niet alleen om de aangiften.

De afgelopen maanden heeft de politie gesprekken gevoerd met vrouwen die met hem te maken hadden als coach, recentelijk of in een ver verleden. In totaal zijn er volgens het OM ongeveer zestig mensen die actief zijn of waren in de atletiekwereld gehoord over de kwestie. Het ging de opsporingsdiensten er ook om een goed beeld te krijgen van M. en zijn manier van optreden.

M. was actief bij atletiekvereniging CAV Energie in Barendrecht. Later ging hij naar Den Haag Atletiek.