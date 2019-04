De NN Marathon Rotterdam beleef je live bij RTV Rijnmond

De NN Kids Run

Zaterdag 6 april zijn als eerst de kids aan de beurt. RTV Rijnmond maakt samen met OPEN Rotterdam een uitgebreid verslag van de run. Verslaggevers Sinclair Bischop en Peter van Drunen doen vanaf 13.30 uur live verslag vanaf het parcours. De run is te volgen via de website van Open Rotterdam, de website van RTV Rijnmond en op TV Rijnmond.

Radio Rijnmond

Om 9.00 uur trapt Ronald van Oudheusden af met de radio-uitzending. Ruud van Os schreeuwt om 10.00 uur de lopers bij de start weg. Om 14.00 uur neemt Dennis Kranenburg het stokje over. Er wordt regelmatig geschakeld tussen de motorverslaggevers en de presentatoren. De uitzending wordt afgesloten met een mooie compilatie tussen 17.55 uur en 18.00 uur.

TV Rijnmond

Vanaf 13.10 uur is de Marathon live te volgen op tv. Ruud van Os en Suzanne Mulder staan op de Coolsingel bij de finish. Hier vangen ze de hardlopers op en spreken hen over hun prestatie. Dave van der Wal rijdt mee in het parcours en gaat op zoek naar de Laatste Loper. Samen rennen en rijden ze naar de finish, wat elk jaar weer bij iedereen voor kippenvel zorgt. Vanaf 21.15 uur wordt de compilatie uitgezonden.

Online

Via de website en de app word je op de hoogte gehouden van het feest in de stad, de mooie verhalen van renners en mooie foto’s en video’s van de dag.