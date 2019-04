Ferry de Haan over vertrek Poldervaart: "Spelersgroep moet kritisch naar zichzelf kijken"

Adrie Poldervaart heeft zijn contract bij Excelsior ingeleverd en algemeen directeur Ferry de Haan is vooral kritisch op de spelersgroep: "We kunnen wel alles op de trainer afschuiven, maar de spelersgroep moet ook kritisch naar zichzelf kijken."

Ook voor De Haan kwam het vertrek van Adrie Poldervaart als een verrassing: "Adrie vroeg gisteravond na de wedstrijd of hij mij even kon spreken en toen vertelde hij het tegen mij. We vroegen nog of hij er niet een nachtje over wilde slapen, maar hij was redelijk stellig. Hij had het gevoel dat hij de spelersgroep niet meer kon raken."

Opvolging

Over de opvolging van Poldervaart wil De Haan verder nog niet veel kwijt: "We zoeken wel iemand die ook voor de lange termijn kan blijven, dus dat betekent dat de lijst niet heel lang is", zo zegt De Haan, die begrijpt dat onder andere de naam van de onlangs bij NAC ontslagen Mitchell van der Gaag opkomt: "Dat snap ik wel, maar of het logisch en reëel is, is een tweede."

"Maar dit is voor iedereen bij Excelsior pijnlijk", besluit de algemeen directeur: "Adrie is een goed mens en zat meer dan 25 jaar bij de club. Dan doet dit wel wat met je."

