Zo reis je naar de Marathon Rotterdam

Auto / Parkeren:

Kom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Een alternatief met de auto is om gebruik te maken van P+R locaties. Omdat veel deelnemers en toeschouwers van buiten Rotterdam met de auto komen, kan tijdens het marathonweekend gratis gebruik gemaakt worden van de Rotterdamse P+R parkeergarages Kralingse Zoom, Slinge en Alexander.

De enige voorwaarde voor het gratis gebruik van deze parkeergarages is dat men aansluitend gebruik maakt van het openbaar vervoer. De overige P+R parkeerlocaties zijn altijd al gratis.

Openbaar Vervoer

Rotterdam Centraal en Rotterdam Blaak bevinden zich op loopafstand van de Marathon Sport Expo, de startlocaties en de finish op de Coolsingel. Deelnemers en bezoekers kunnen zondag met de trein naar deze stations reizen. Het NS Supporter van Bewegen team staat klaar op het station om iedereen te verwelkomen en aan te moedigen.

De NS zet aankomend weekend extra bussen in tussen Leiden en Den Haag, vanwege de marathon. Door werkzaamheden rijden er zaterdag en zondag geen treinen van en naar Leiden Centraal.



Metrostations Centraal Station, Beurs, Blaak en Wilhelminaplein zijn uitstekend bereikbaar en zijn gelegen vlakbij de startlocaties en de finish. Let op: metrostation Leuvehaven is zondag tot 15:00 uur afgesloten.

Als marathonloper kun je het beste uitstappen bij metrostation Beurs om naar de start op de Schiedamsedijk te reizen. Als 1/4 marathonloper kun je het beste uitstappen bij metrostation Blaak om naar de start op de Burg. van Walsumweg te reizen.

Als toeschouwer kun je het beste uitstappen bij metrostation Wilhelminaplein voor de start van de marathon. Wil je als toeschouwer naar de start van de 1/4 marathon? Dan kun je het beste uitstappen bij metrostation Blaak.

Volg de lopers

Jouw favoriete loper volgen doe je met de metro. De route is zoveel mogelijk afgestemd op de ondergrondse route van het RET metronetwerk in Rotterdam. Bekijk hier de parcourskaarten om jouw route uit te stippelen.

In alle metro's is gratis WiFi beschikbaar. Zo kun je, ook ondergronds, jouw loper blijven volgen via de Live-Tracking in de app van de marathon.