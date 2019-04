Ryan Koolwijk: 'Vertrek Poldervaart is zwarte dag voor Excelsior'

"Het is een zwarte dag voor Excelsior", begint aanvoerder Ryan Koolwijk wanneer hij spreekt over het plotselinge vertrek van Adrie Poldervaart. "En ik verwijt mezelf ook wel dat ik gisteren niet de 2-1 maakte."

Daarmee doelt Koolwijk op de pijnlijke nederlaag die hij met Excelsior woensdagavond leed tegen hekkensluiter NAC Breda. "Als je wint, dan is de situatie nu misschien heel anders. En het is lastig, want hij zit al heel lang bij de club", vervolgt de aanvoerder, die ook werd verrast door het nieuws: "Hij gaf vanochtend aan dat hij ons niet meer denkt te kunnen raken. En omdat hij zoveel om de club geeft, dacht hij dat dit de beste oplossing was"

André Hoekstra

Aankomende zaterdag speelt Excelsior uit tegen FC Groningen en dan neemt André Hoekstra de honneurs waar op de bank: "Ik hoorde het direct na de wedstrijd tegen NAC al, maar toen heeft Adrie de beslissing nog even over de nacht heen getild. Maar het was duidelijk dat hij de beslissing toen al had genomen."

"Maar ik vind wel dat hij zijn stempel heeft kunnen drukken op ons spel", zo vervolgt de interim-trainer, die zelf wel een idee denkt te hebben wat de groep voor trainer nodig heeft in de slotfase van het seizoen: "Iemand die boven de groep staat en een no-nonsense mentaliteit heeft, dat is denk ik het belangrijkste."

