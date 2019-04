Medisch team is klaar voor Marathon Rotterdam

Jelmer Alsma in de uitzending van Radio Rijnmond

Gewapend met een koud waterbassin en alerte blikken is het medisch team helemaal klaar voor de Marathon Rotterdam. Zo'n 170 man zorgen er dit weekend voor dat de lopers waar nodig medisch worden behandeld.

Met 17 duizend lopers is dat ook wel nodig. Volgens hoofd van het medisch team Jelmer Alsma gaat het gelukkig heel vaak goed. "Tijdens het lopen krijgen mensen kleine medische ongemakken. Valpartijen, verstuikingen of blaren bijvoorbeeld."

Soms gaat het toch mis. "Dan hebben mensen pijn op de borst of oververhit zijn." En dan is het zaak om daar zo snel mogelijk bij te zijn en "zo optimaal mogelijk te helpen".

Daarvoor zijn er drie medische posten op het parcours en één na de finish. Over de vier posten zijn honderd man van het medisch team verdeeld, die nog worden ondersteund door zeventig medewerkers van het Rode Kruis.

Genieten

Bij de finish wordt met alerte blikken naar de lopers gekeken, om te checken of ze niet oververhit zijn. Is dat wel het geval, dan worden ze gelijk meegenomen naar de medische post om te koelen. "Het is belangrijk om snel te herkennen en snel te behandelen", vertelt Alsma. Mocht dat koelen niet werken, dan heeft het team dit jaar nog een koud waterbassin achter de hand.

Hij hoopt dat de lopers zich goed voorbereid hebben op de marathon, want "je moet er een tijd voor trainen". Je moet niet alleen aandacht hebben voor je spieren, maar ook leren goed te eten en drinken.

Qua tips kan hij kort zijn. "Houd rekening met het weer, blijf goed eten en drinken, en begin vooral rustig met lopen." Aan het begin worden de lopers opgezweept door de sfeer, het publiek én natuurlijk door het zingen van Lee Towers. "En het belangrijkste: geniet! Daar doe je het namelijk voor."