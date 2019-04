Auto beschoten door bumperklever

Na een nachtdienst rijdt op 1 december 2018 om 07.00 uur een man op de A20 keurig met 100 kilometer per uur naar huis.

Een zwarte Volkswagen Up, met daarin twee donkergekleurde jonge mannen vinden, als het slachtoffer afslag 11 richting Schiedam-Centrum pakt, dat hij niet hard genoeg rijdt. De bestuurder van de bumperklevende auto maakt heftige bewegingen en seint met zijn lichten.

Als het slachtoffer moet stoppen voor het verkeerslicht en kort daarna weer door kan rijden, hoort hij een knal en voelt dat zijn auto door iets wordt geraakt. Hij stopt en ziet een kogelgat.

De kogel is in de bestuurderstoel blijven steken. De politie beschouwt dit als een poging tot doodslag of moord. De Volkswagen Up met de verdachten is na het incident weer de A20 opgereden richting Hoek van Holland.

Heeft u tips? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.