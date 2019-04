Piet eet weer na succesvolle hongerstaking

"Een paar aardappeltjes, wat appelmoes en vis." Dat was de maaltijd die Piet Versteeg nuttigde na zijn succesvolle hongerstaking. De man uit Hardinxveld-Giessendam at sinds maandag niet meer, allemaal uit onvrede over de zorg die hij krijgt in verpleeghuis De Lange Wei.

In 1992 kreeg Piet de diagnose MS en in 2001 raakte hij daardoor ook invalide. Tegenwoordig is hij incontinent en in het dagelijks leven volledig afhankelijk van anderen. Daarom woont hij in het verpleeghuis.

Thuis kon hij door zogenaamde condoomkatheters zijn blaas zorgeloos legen, maar bij De Lange Wei wordt gebruik gemaakt van 'plakmatten'. Die zorgen weer voor andere klachten, zoals huidirritatie. Hij besloot in hongerstaking te gaan.



Die hongerstaking is drie dagen later alweer gestaakt, maar de zaak is gelukkig wel opgelost. "Er zijn afspraken gemaakt met het verpleeghuis en de medewerkers, en dat is zwart op wit gezet", vertelt Versteeg. "Daar moeten ze zich aan houden", voegt hij nog toe.

Reden voor hem om zijn hongerstaking overboord te gooien en de eerste aardappels weer te eten. En dat smaakte hem goed.