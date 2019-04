Wie is granatenlegger in Rotterdam?

Op zaterdag 23 maart worden twee handgranaten achtergelaten bij een winkel op de Schiedamseweg. Vijf dagen later is er een ontploffing bij een shishalounge aan de Schiedamsedijk. Vermoedelijk zit één en dezelfde dader achter beide incidenten.

In de nacht van 23 op 24 maart verschijnt op de Schiedamseweg een rode Suzuki Swift. De bestuurder ervan laat rond 03.45 uur iets achter bij de voordeur van waterpijpwinkel ‘Souvenirtje en meer’, haalt dan iets uit de auto en laat vervolgens opnieuw iets bij de winkel achter.

Het blijkt dat aan de voordeur twee handgranaten waren vastgetapet. Die heeft de politie gelukkig onschadelijk kunnen maken. Opvallend is nadat agenten al ter plekke waren, een onbekende man 112 belde om de handgranaten te melden.

Vijf dagen later, rond 04.00 uur ’s ochtends op donderdag 28 maart, is er een explosie bij shishalounge Mon Ami aan de Schiedamsedijk. Hier blijkt uit bewakingsbeelden, dat een man daarvoor verantwoordelijk is die in een donkerkleurige auto rijdt.

Los van het feit dat de auto's verschillen, zijn het de overeenkomsten die in het oog springen: net als de man die eerder de handgranaten achterliet, draagt deze dader een grijze of beige pet met een logo, zwarte Nike Air Max gympen met witte zolen en hoogstwaarschijnlijk ook dezelfde jas.

De rode Suzuki Swift had het vervalste kenteken XP-749-G.

Heeft u tips? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.