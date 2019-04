'Geen invloed radicale moslims in Rotterdams onderwijs'

Er zijn geen signalen dat radicale moslims in Rotterdam invloed proberen te krijgen in naschools onderwijs zoals weekendscholen, koranlessen of moskee-internaten. Dat zegt burgemeester Aboutaleb.

Vorig weekend kwam de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD met de boodschap dat radicale moslims het onderwijs gebruiken om hun boodschap te verspreiden onder jongeren. De AIVD noemde naschoolse lessen Arabisch en islam als manier om dit te doen. Concrete voorbeelden en plaatsen waar dit zou gebeuren werden niet genoemd.

Leefbaar Rotterdam en het CDA vroegen Aboutaleb in de gemeenteraad om opheldering. Aboutaleb was duidelijk: "Ik word gevoed door signalen uit de samenleving, door signalen van de politie en de AIVD. Al die signalen bij elkaar opgeteld geven geen beeld dat er iets mis zou zijn met het informeel onderwijs in Rotterdam."

Toch kan de burgemeester niet uitsluiten dat die beïnvloeding er wel is: "Het kan zijn dat er iets is dat ik niet weet, maar daarvoor moeten wij de vinger aan de pols blijven houden en alert en scherp reageren."

Raadslid Tanya Hoogwerf (Leefbaar) meent dat er wel degelijk connecties zouden zijn, maar dat het gemeentebestuur er niets mee doet als dat aangegeven wordt.



Aboutaleb noemt connecties niet genoeg om in te grijpen: "Ik ben een wetshandhaver en niet iemand die oplet of mensen connecties met elkaar hebben. Als we willen weten wat die mensen uitwisselen en of dat strafbaar en of er dingen worden voorbereid die later strafbaar zouden zijn, daar hebben we de AIVD voor."