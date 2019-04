Brand bij papierrecyclingbedrijf laat miljoenen schade achter

De loods waar de brand is ontstaan, is volledig in as gelegd

De schade na de brand bij Peute Recycling in Dordrecht, loopt in de miljoenen. Dat laat de directie van het bedrijf donderdag weten.

Maandagavond gingen duizenden tonnen papier in vlammen op, de brand had de grootte van een half voetbalveld en woedde in een van de loodsen van het bedrijf. Die loods is volledig verwoest. In de omgeving zorgde rook en neerdalende asdeeltjes tijdens en na de brand voor overlast. Dinsdagavond was de brandweer pas klaar met nablussen.

"Dankzij adequaat optreden van brandweer en eigen personeel is voorkomen dat meer dan één loods in vlammen is opgegaan", zei de directeur van Peute dinsdagochtend.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Wel is duidelijk geworden dat de brand is ontstaan in een berg los papier in de getroffen loods. De brand werd opgemerkt door personeel in de kantine, er was toen niemand in de loods aanwezig.