Lars Veldwijk: 'Zuid-Afrika kwam mij wel goed uit gezien vormdip'

Lars Veldwijk werd tijdens de afgelopen interlandperiode opgeroepen voor Zuid-Afrika en dat kwam de aanvaller van Sparta best goed uit: "Januari en februari waren niet mijn beste maanden. Dus die negen dagen in een andere omgeving hebben mij wel goed gedaan", zo zegt Veldwijk, die afgelopen maandag doeltreffend was tegen MVV.

Opvallend daarin was dat Veldwijk ditmaal Ragnar Ache naast hem had staan en er later met invaller Halil Dervisoglu nog een derde spits bij kwam. "Maar ik heb geen voorkeur voor een vaste aanvalspartner", zegt een lachende Veldwijk, die zegt dat het allemaal past bij het rouleren wat Fraser sinds enkele weken doet: "Ik weet bijvoorbeeld niet of ik morgen speel, maar het is goed om te rouleren zodat je straks opgewassen bent tegen eventuele blessures."

FC Den Bosch

Vrijdagavond kan Sparta met een overwinning op FC Den Bosch het gat met koploper FC Twente mogelijk verder doen verkleinen. Op dit moment staat de Kasteelclub acht punten achter op de Tukkers: "Maar daar zijn we niet meer echt mee bezig", zegt een realistische Fraser, die wel met een schuin oog kijkt naar mogelijke tegenstanders in de nacompetitie: "Daar moet je nu in dit stadium wel een beetje mee beginnen."

Verder volgt Fraser ook met veel interesse de degradatiestrijd in de Eredivisie, waarvan hij zelf denkt dat De Graafschap de beste papieren heeft om te overleven: "Zij hebben een echte vechtersploeg, en dat kan in zo'n strijd weleens de doorslag geven."

Bekijk hierboven de interviews van Frank Stout met Henk Fraser en Lars Veldwijk