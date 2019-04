Zeer ernstig ongeval bij Ouddorp, N57 in beide richtingen dicht

Op de N57 bij Ouddorp zijn donderdag rond 17:15 uur een tankwagen en een personenauto op elkaar gebotst. Zeker twee mensen zijn er ernstig aan toe. Een inzittende van een van de voertuigen zat bekneld. Volgens de brandweer is er gereanimeerd.

Een traumahelikopter en verschillende ambulance- en brandweervoertuigen zijn bij het ongeval aanwezig. Rijkswaterstaat heeft afzetschermen neergezet.

De N57 is zeker tot 22:00 uur in beide richtingen afgesloten. Verkeer van en naar Zeeland krijgt het advies om om te rijden via de A29 en N59.