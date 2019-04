Dordts koor wordt klaargestoomd voor The Passion

Na slechts twee repetities in de Dordtse Kruiskerk is het gelegenheidskoor al bijna klaargestoomd voor het tv-spektakel The Passion, dat op 18 april live vanuit Dordrecht komt.

"We gaan zaterdag oefenen in Amsterdam en op de dag zelf hebben we nog een generale repetitie, maar er staat weer een groep getalenteerde mensen", zegt Kirsten Michel.

Elk jaar stelt ze een nieuw koor samen, met mensen die wonen, werken of 'kerken' in de stad waar The Passion wordt opgevoerd. Tijdens audities selecteerde Michel op 2 maart 24 mensen.

"Ik was vrij ontspannen toen, als het niet lukt is het jammer. Maar ik zit erbij en dat is erg fijn", zegt de 20-jarige Hannah Katif. "Nieuwe mensen, nieuwe stemmen, het geloof, ik vind het ook erg interessant."

De 33-jarige Milou Boogaard vindt het 'tof' om er bij te zijn: "Je krijgt maar eens in je leven een kans om aan zo'n grote productie mee te doen."

Kirsten Michel wéét dat het Passionkoor een springplank kan zijn: "Vorig jaar zong Talita in het Amsterdamse koor en die stond een paar maanden later in The Voice. Je weet nooit..."

Het blijkt in elk geval niet de droom van Milou: "Ik heb ooit de keus gemaakt om niet naar het conservatorium te gaan en dus is zingen nu mijn hobby. Daar blijft het bij."

The Passion wordt op donderdagavond 18 april live uitgezonden door de EO/KRO-NCRV. Het koor zingt dan op een acht meter hoog podium bij de Grote Kerk in Dordrecht.