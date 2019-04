Aboutaleb: melder lek wethouder Visser was dreigend

Burgemeester Aboutaleb heeft donderdag in een commissievergadering de aanval geopend op Dianthus Panacho. Hij is de burger die bij de burgemeester het lekken van een presentatie over het Schiekadeblok door wethouder Visser meldde. "Hij heeft het hoog in zijn bol en sprak dreigende taal", zei Aboutaleb. Wethouder Visser stapte op vanwege het lekken van het document.

Panacho kwam donderdag voor de tweede keer inspreken bij de commissie Veiligheid en Bestuur, omdat hij vindt dat zijn melding over het lekken van het document niet goed is opgepakt door het stadsbestuur. Hij deed op donderdag 31 januari melding van het lek bij Aboutaleb. Vijf dagen later kwam er reactie en stapte Visser op.

"Ik vind dat wij adequaat gehandeld hebben, we hebben binnen 5 dagen gereageerd”, reageert Aboutaleb. “Ik heb het heel serieus genomen, de melding heb ik diezelfde donderdagavond tijdens een raadsvergadering doorgestuurd naar de gemeentesecretaris."

Persoonlijk gesprek met burgemeester

Panacho eiste een persoonlijk gesprek met burgemeester Aboutaleb over het lek, op een veilige plek. Hij wilde dat gesprek niet op de kamer van de burgemeester voeren. "Ook eiste hij dat de commissievergadering van woensdag over het Rekenkamerrapport Schiekadeblok niet zou doorgaan. Als die wensen niet op tijd zouden worden ingewilligd zou hij naar de media en raadsleden stappen vanwege een integriteitsschending.

Hij eist dus dat een democratisch instituut geen doorgang vindt op eis van een melder. Dan heb je het hoog in je bol. Dat is dreigende taal”, meent Aboutaleb.

Topambtenaren hebben de melding behandeld, en niet, zoals Panacho wilde, Aboutaleb. "Zelfs mijn kamer was niet goed genoeg. Mijn taxatie is: hij voelde zich niet belangrijk genoeg, omdat ik geen kamer in een hotel heb afgehuurd om met hem te spreken. Dat doen we nooit bij dit soort meldingen."