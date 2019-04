Marathonactie voor Maaike met ziekte van Lyme 'komt als geroepen'

De 25-jarige Maaike Boere uit Spijkenisse heeft vier jaar geleden de ziekte van Lyme opgelopen. Daardoor is ze heel zwak en gekluisterd aan haar bed en rolstoel. In Nederland is Maaike uitbehandeld en is er geen vergoeding van ziektekostenverzekering.

Kostbare hoop

Maaike wijkt noodgedwongen uit naar België, waar ze wel succesvolle - maar kostbare - behandeling wist te vinden. "Het gaat langzaam, stapje voor stapje, maar het gaat nu vooruit. En niet meer achteruit. Dat geeft me zoveel hoop en dat is ook weer het bewijs dat ik niet uitbehandeld ben. Er kan echt geholpen worden."

De kosten van de buitenlandse behandeling die Maaike krijgt, lopen wel op. Al het spaargeld gaat er aan op en vakanties zitten er niet meer in.

Maaike geeft een voorbeeld: "De infusen die ik nodig heb, drie dagen per week, zes weken lang, dat kost 2700 euro." Die kosten zijn pas betaald uit een zorgrekening die soms wordt gevuld met donaties. "Die rekening is nu dus leeg, en juist op dat moment kwam Natasja met deze actie. Ze komt als geroepen."

Even slikken

Natasja Schulze, lid van het Rijnmond Running Team, trok zich het lot van Maaike aan. Ze besloot voor Maaike de marathon van Rotterdam te lopen en zoveel mogelijk geld in te zamelen. "Ik wil heel graag bijdragen in de kosten voor haar. Ik hoop zo dat ze weer beter kan worden", zei de marathonloopster onlangs in TV Rijnmond's serie over het Rijnmond Running Team.



Toen Natasja bij Maaike en haar vriend Jan kwam vertellen wat ze van plan was, moest ze wel even wat wegslikken. "Het was confronterend, ik heb er wel een traan om gelaten. Want ja, het is heel erg lief en ik ben super dankbaar. Maar toch, niemand zou afhankelijk moeten zijn van donaties zodat je weer kan leven en dat je gewoon een behandeling krijgt omdat je zo ziek bent."

Zondag gaat ze kijken naar de prestaties van Natasha tijdens de Rotterdam Marathon. "Het is superjammer dat ik er niet bij kan zijn, dus ik ga tv kijken. Maar als Natasha klaar is, dan gaan we even facetimen zodat ik er toch een beetje bij ben."