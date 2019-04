Feyenoordfans lopen protestmars na stadionverbod Vak S

Zo'n 150 Feyenoordsupporters liepen donderdagavond een protestmars vanaf Sportcomplex Varkenoord naar het Stadhuisplein in Rotterdam-Centrum. Omdat bij de wedstrijd tegen PSV in december vorig jaar vuurwerk was afgestoken, mocht vak S van de KNVB niet bij de wedstrijd tegen Heerenveen zijn.

"We hadden gehoopt op een mannetje of honderd, maar het zijn er wel wat meer geworden zoals je ziet", zegt een enthousiaste supporter in de voorhoede. "Hoe meer mensen, hoe meer vreugde. Het Stadhuisplein zal blij met ons zijn!"

Gewapend met spandoeken en leuzen liepen de supporters uit vak-S met een aantal solidaire fans precies om 19:08 uur, het oprichtingsjaar van de club, richting Stadhuisplein om daar de wedstrijd te kijken.

Sfeer en vrijheid

"De KNVB kiest bewust een koers om vuurwerk uit te bannen bij wedstrijden", legt een andere supporter uit, iets meer achteraan de stoet. "Maar vuurwerk brengt een bepaalde sfeer. Het gaat om de vrijheid die supporters moeten hebben om de club te steunen op de manier waarop je wil. Voor sommigen is dat zingen of met spandoeken, voor andere jongens is dat het afsteken van vuurwerk."

Volgens een aantal supporters is juist de sfeer die vuurwerk in het stadion brengt belangrijk, nu het spel van Feyenoord dit seizoen minder is.

Toch vuurwerk op het veld

Opvallend genoeg werd de wedstrijd tegen Heerenveen donderdagavond toch korte tijd stilgelegd, omdat er vuurwerk afging. Een vuurpijl werd van buiten de Kuip naar binnen geschoten. Vervolgens landde een grote vuurbal aan een parachute op het veld.

Na afloop van de wedstrijd ging een aantal supporters terug naar Varkenoord om de rommel op te ruimen. "Dat hoort gewoon bij onze principes."