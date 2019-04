Van Bronckhorst na simpele 3-0 zege op Heerenveen: 'Veel druk en strijd op de juiste momenten'

"Ik ben zeker opgelucht gezien de resultaten van de afgelopen weken", vertelt Van Bronckhorst. "Ik vond ons vandaag heel scherp, vooral de tweede helft. We leverden veel druk en strijd op de juiste momenten. Je zag na de 2-0 dat er vertrouwen in het team kwam."

Van Bronckhorst zag zijn ploeg in een stuk minder gevulde Kuip spelen, onder andere vanwege het volledig lege vak S. "Deze wedstrijd was niet wat we normaal ervaren, met een wat leger stadion. Wij moeten zorgen dat de mensen terugkomen in de Kuip en dat kunnen we alleen maar doen door te presteren."

Bekijk hierboven het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst.