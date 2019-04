Tientallen antiekzaken en galeries open in Dordrecht

Dwalen door de Dordtse binnenstad is al populair, maar is nog aantrekkelijker tijdens het Kunstrondje Dordt. Iedere eerste zondag van de maand kunnen bezoekers langs vele tientallen galeries en antiekwinkels struinen, die allemaal speciaal hun deuren openen.

Anton Slotboom en Laurence van Ham geven je wekelijks uitgaanstips voor het weekend in de regio Rijnmond. Deze week bezoeken ze Dordt alvast.

Bovendien duiken ze een onvervalste bruine kroeg in in Rotterdam-Noord. Ook musical Cats en een ode aan Abba komen aan bod. Dat en meer zie je in de nieuwste uitzending, die je nu kunt bekijken.

Wil jij weten wat je moet doen dit weekend? Kijk dan naar To Do. Elke woensdag vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond. Het programma is ook terug te vinden via Rijnmond.nl en in de gratis app van Rijnmond.