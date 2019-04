De tulpenvelden zijn er weer! Maar hoe maak je daar een mooie foto van?

Liefhebbers van bloemen kunnen de komende weken weer hun hart ophalen op Goeree-Overflakkee: de tulpenvelden op het eiland komen langzaamaan in bloei te staan. De bloemenpracht staat elk jaar weer garant voor een stormloop aan fotografen. Maar hoe maak je nu eigenlijk een mooie foto van een tulpenveld?

De Flakkeese fotografe Ellen van den Doel weet wel raad met een camera én de gekleurde bloemen. Zij bedacht een cursus tulpenveldfotografie. Mede-eilandbewoner en verslaggever Jelle Gunneweg dook vrijdagochtend met haar het veld in bij Oude-Tonge voor een lesje.

Door de knieën



Volgens Van den Doel blijven mensen al gauw rechtop staan bij het fotograferen. "Maar het is ook leuk om te veranderen van standpunt. Zak eens door je knieën, dan kom je laag boven de tulpen. Dat geeft een heel ander en interessanter plaatje, dan wanneer je maar rechtop om je heen gaat fotograferen."

De fotografe sleept aardig wat materiaal met haar mee. "Als je het een beetje enthousiast gaat aanpakken als fotograaf, komt er al gauw een systeemcamera, spiegelreflexcamera en en statief bij kijken."

Het tweetal is vrijdagochtend al vroeg de tulpenvelden ingedoken. De zonsopgang geeft een mooi effect, maar ook de dauwdruppeltjes op de bloemen. "Dat is een prachtig gezicht. Als je later op de dag komt, ben je dat magische effect kwijt."

Volgens Van den Doel is het ook van belang om naar het grotere plaatje te kijken. De verschillende kleuren tulpen komen daarbij goed van pas. "Het is leuk als het contrasteert met de lucht, of juist een beetje overeenkomt. Net waren de wolken een beetje roze, met roze tulpen geeft dat een mooi geheel."

Ook kan er gespeeld worden met de lijnen die tussen de tulpen doorlopen. Zo kan je diepte creëren in de foto's. "Toen het vanmorgen nog wat mistiger was, heb ik een foto gemaakt waarbij je die lijnen ziet weglopen in de mist", legt Van den Doel uit.

Geslaagde foto's



De fotoshoot vrijdagochtend is zeker geslaagd, zien beiden als ze de foto's van Van den Doel bekijken. "Ik ben hier met een groothoeklens heel dicht op de tulpen gekropen", zegt de fotografe over onderstaande foto. "Zo lijken de voorste tulpen heel groot, die worden het beeld in gezogen. daarachter lijkt het dan een soort oneindigheid aan tulpen door het weidse beeld. "

Van den Doel hoopt dat andere mensen die de bloemenpracht willen bekijken, ook rekening houden met de kweker. "Het is iemand die er zijn geld aan moet verdienen. Het is voor ons hartstikke mooi om te zien, maar zorg ervoor dat we het wel mogen blijven doen van de boeren."