John de Wolf te gast in FC Rijnmond

John de Wolf in FC Rijnmond

John de Wolf is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. De oud-Feyenoorder blikt samen met presentator Etienne Verhoeff, analist Geert den Ouden en verslaggever Dennis van Eersel onder meer terug op Feyenoord - Heerenveen.

In De Kuip wonnen de Rotterdammers eenvoudig met 3-0. Ook kijken de heren in de regionale voetbaltalkshow alvast vooruit op zondag. Dan gaat Feyenoord op bezoek bij VVV in Venlo.

Uiteraard is er ook aandacht voor het vertrek van Excelsior-trainer Adrie Poldervaart. Hij gaf na het verlies tegen NAC (1-2) aan niet meer het gevoel te hebben zijn spelers te kunnen raken en stapte op.

Tot slot zal er natuurlijk ook worden vooruitgeblikt op de 33ste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. Sparta gaat op bezoek bij FC Den Bosch, de nummer vier van de ranglijst. FC Dordrecht neemt het in Enschede op tegen koploper FC Twente.