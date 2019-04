Volg FC Den Bosch - Sparta en FC Twente - FC Dordrecht live op Radio Rijnmond

Lars Veldwijk eerder dit seizoen in actie tijdens Sparta - FC Den Bosch. (VK Sportphoto - Mischa Keemink)

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Sparta Rotterdam is vrijdagavond live te volgen op Radio Rijnmond. Vanaf 20:00 uur mis je niets van dat duel, en houden we je ook op de hoogte van FC Twente - FC Dordrecht.

Sjoerd de Vos geeft het commentaar vanuit Den Bosch, Sander Verrips brengt het verslag vanuit Twente. Tussen 19:00 en 20:00 uur blikken we tevens vooruit op beide wedstrijden. De uitzending is uiteraard ook te volgen via onderstaande liveblog op deze website.

Mocht FC Dordrecht weten te stunten bij koploper Twente, en Sparta wint in Den Bosch, dan is het gat tussen de nummer één en twee op de ranglijst teruggebracht tot 5 punten.