Woningen ontruimd na gaslek in Brielle

Aan de Welleweg in Brielle zijn vrijdagochtend uit voorzorg veertien woningen ontruimd. In de stoep voor de woningen ontstond door nog onbekende oorzaak een gaslek.

Het gas stroomde de kelders van de huizen in de wijk Rugge in. De brandweer had moeite om bij het lek te komen.

Monteurs van Stedin hadden rond 12:50 uur het lek gedicht. De brandweer ventileerde de woningen, waarna de bewoners weer naar huis konden.