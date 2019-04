Laat de zwaluwen maar komen.

1 zwaluw maakt nog geen zomer, maar lente….dat is het zaterdag zeker in Chris Natuurlijk. Vanaf 08.00 uur met de volgende onderwerpen:

Laat de oeverzwaluwen maar komen. Speciaal voor deze kleinste van onze zwaluwen is een oeverzwaluwwand gebouwd langs de Zevenhuizerplas. Het is één van de maatregelen van het project Biodiversiteit Rottemeren om de natuur rondom de Rottemeren mooier en beter te maken. Chris Natuurlijk gaat kijken. Zaterdag is de opening van de oeverzwaluwwand met natuurexcursie.

Reeën onder de rook van Rotterdam

Pas op, zorg dat je niet afgeleid raakt, maar tussen Rotterdam-Charlois en Rhoon in een wei langs de Groene Kruisweg kun je zomaar reeën zien.

Chris Natuurlijk gaat reeën spotten met Dirk-Jan Polak. Wat vliegt daar boven hun hoofden? Juist ja, een zwaluw!

Nieuwe kwekerij van Rotterzwam

In april opent de nieuwe kwekerij van Rotterzwam die paddenstoelen kweekt op koffiedik van bedrijven uit de omgeving. Door een brand in 2017 in het voormalig subtropisch zwemparadijs Tropicana, moest de Rotterdamse paddenstoelenkweker de werkzaamheden tijdelijk staken. Maar nog deze maand zullen er weer oesterzwammen groeien in de nieuwe kwekerij in het Schiehavengebied. Chris Natuurlijk neemt een zak koffiedik mee van RTV Rijnmond en gaat kijken op de nieuwe plek.

Lemniscaat Natuurlijk

Van een boek over speuren naar poep tot een overlevingshandboek voor in de jungle. Onder de titel Lemniscaat Natuurlijk , begint de Rotterdamse uitgeverij Lemniscaat aan een nieuwe collectie natuurboeken voor kinderen. De uitgeverij in Kralingen wil met de boeken kinderen niet alleen aansporen om te lezen en te kijken, maar ook om de natuur in te trekken.

Zaterdag 6 april van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.