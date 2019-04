Vissers tijdelijk baas politie Rotterdam

Hans Vissers gaat voor de rest van 2019 leiding geven aan de Eenheid Rotterdam van de politie. De leiding van de nationale politie hoopt per 1 januari een kandidaat te benoemen. Vissers was tussen 1999 en 2008 al plaatsvervangend korpschef in Rotterdam.

Vissers is de opvolger van Frank Paauw, die per 1 mei in Amsterdam aan de slag gaat. Een directe opvolger is nog niet gevonden of beschikbaar.



De waarnemer is blij om terug te zijn in Rotterdam. "Hoewel ik mij goed realiseer dat de organisatie de afgelopen jaren is uitgebreid met Zuid-Holland-Zuid en belangrijke ontwikkelingen heeft doorgemaakt, denk ik toch dat mijn ervaring en kennis van het gebied en van het vak van toegevoegde waarde zullen zijn. De oriënterende gesprekken met de eenheidsleiding, de ondernemingsraad, het bestuur en het openbaar ministerie leverden een plezierige en professionele klik op. Ik voel me welkom en heb er zin in."