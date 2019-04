Nieuw bestuur Waterschap Hollandse Delta

Onder het Waterschap Hollandse Delta vallen het Eiland van Dordrecht, de Hoeksche Waard, het eiland IJsselmonde, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Het waterschap beschermt het land tegen hoog water met stevige dijken en duinen. Ook zorgt het voor voldoende oppervlaktewater, de zuivering van rioolwater en zorgt het voor veilige wegen en fietspaden.

Waterschapspartij Hollandse Delta won de afgelopen waterschapsverkiezingen in maart. Die verkiezingen gingen over 21 van de 30 zetels. De andere negen zetels zijn voor mensen uit de landbouw, het bedrijfsleven en de natuur.

De vijf nieuwe heemraden in het dagelijks bestuur zijn Piet Kome (Rockanje) en Petra van Nes-de Man (Ridderkerk) namens Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD), Johan van Driel (Nieuw-Beijerland) namens de agrariërs, Marjo van Maurik-de Graaff (Oude-Tonge) namens de bedrijven en Leo Stehouwer (Numansdorp) namens het CDA.

'VV-breed'

"Het nieuwe bestuur wil veel meer en betere samenwerking met partners in onze omgeving", zegt waarnemend dijkgraaf Gerard Doornbos. "In het bestuursakkoord staat daarom, naast een aantal vernieuwingen voor bestuur en organisatie, vooral de samenwerking met agrariërs, bedrijven, gemeenten, inwoners en natuurorganisaties centraal."

Hoewel er een coalitie is, is er geen coalitieakkoord. "Alle partijen en leden van de verenigde vergadering (VV) besturen mee. Iedereen is immers door zijn of haar eigen achterban gekozen", laat het waterschap weten.