Abdi Nageeye: 'Alles kan, ik ben in staat om te winnen'

"Ik ben in 2010 voor het eerst naar Kenia gegaan om ooit met de Kenianen te strijden, het is nu 2019, ik durfde dat nog steeds niet. Maar het wordt echt tijd, ik ben 30 geworden, het is alles of niets. Kijken hoe het gaat. Ik wil het nooit meer over de tweede groep hebben."

Nageeye beseft dat het twee kanten op kan gaan. "De kans bestaat dat ik mezelf kapot loop. Het is durven, de marathon is durven. Iedereen gaat stuk het laatste stuk", vertelt de atleet, die vooral uitkijkt naar zondag. "Ik heb keihard getraind. Kan met de besten van de wereld mee. Ik ben in staat om te winnen, het podium te halen, een dik Nederlands record te lopen. Alles kan gebeuren."

In gesprek met verslaggever Dennis Kranenburg vertelt Nageeye ook over zijn donderdag gepresenteerde boek: Atleet zonder Grenzen, van auteur André van Kats.