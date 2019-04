Uitslaande brand in woning Beukelsweg onder controle

In een woning aan de Beukelsweg in Rotterdam-West heeft vrijdagmiddag een uitslaande brand gewoed. De vlammen kwamen uit een appartement op de derde verdieping. Er zijn geen gewonden gevallen.

Rond 14:15 uur had de brandweer het vuur onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Het team Brandonderzoek is ter plaatse.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de omgeving goed te zien was. Het appartement is vermoedelijk onbewoonbaar. De Beukelsweg is afgesloten.