Feyenoord tegen VVV nog zonder Van Persie

Giovanni van Bronckhorst gaf vrijdag geen persconferentie, maar gaf op het clubkanaal van Feyenoord wel een update over de aanvaller.

Zoals het er nu uitziet, is Feyenoord in fysiek opzicht schadevrij uit de midweekse speelronde gekomen. Van Bronckhorst: ‘Het is voor de spelers nu zaak goed uit te rusten en de focus te richten op zondag. We trainen morgen nog en zullen daarna kijken hoe iedereen ervoor staat.’