Rotterdammer wacht forse celstraf voor Haagse schietpartij

De 20-jarige Mustaf S. uit Rotterdam moet als het aan het justitie ligt twaalf jaar de cel in voor een schietpartij in een shishalounge in Den Haag vorig jaar.

S. bekende vrijdag tijdens de rechtszaak voor het eerst dat hij het 17-jarige slachtoffer heeft neergeschoten. Hij wordt verdacht van doodslag en zou meerdere keren op de Haagse tiener hebben geschoten. Het slachtoffer overleed een dag later in het ziekenhuis.

Van de schietpartij deden al snel videobeelden de ronde.





Mustaf S. is eerder veroordeeld voor onder meer geweldsincidenten en diefstal. Hij had een pistool bij zich omdat hij 'wat problemen had met wat mensen'. Hij heeft geweigerd mee te werken aan psychische onderzoeken. Hij vindt dat er niets mis is met hem en dat hij totaal niet agressief is.

De rechter doet op 19 april uitspraak.