VIDEO: Marathonlopers halen startnummer op: 'kijk er al maanden naar uit'

"Het is hier ontzettend druk."

De expo in het WTC

Startnummer ophalen in het WTC

"Kippenvel heb ik ervan", vertelt een van de enthousiaste lopers die meedoet aan de marathon van Rotterdam. "Wat mij betreft beginnen we over een uurtje al." Hij heeft vrijdagmorgen zijn startnummer opgehaald. Toch moet ook hij nog wachten tot zondag.

De startnummers kunnen traditiegetrouw opgehaald worden bij World Trade Center (WTC) in Rotterdam. Daar is vrijdagmorgen ook de 39e Marathon Sport Expo geopend.

Nieuwste van het nieuwste

"Waar zit ik in godsnaam naar te kijken", vraagt verslaggever Sjoerd zich hardop af als hij over de expo loopt. In het WTC staan stands met eten, drinken, maar ook de nieuwste technische snufjes op sportgebied.

"Het zijn twee sleeves waar je benen ingaan", vertelt een vertegenwoordiger. "Het pak blaast zichzelf op en het duwt vervolgens de afvalstoffen uit je benen. Je herstelt zo sneller."

Het ziet er niet uit, maar het helpt, zo is de conclusie van verslaggever Sjoerd. "Je loopt de marathon zo fluitend uit." Wel moet er dan eerst 'een paar honderd euro' neergelegd worden voor het apparaat.

Drukte van jewelste

Het WTC staat vrijdagochtend stampvol met fanatieke hardlopers. Iedereen kijk erg uit naar zondag. "We kijken er al weken, maanden zelfs naar uit."